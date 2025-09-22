Figuras lesionadas, un golpe enorme para la NFL

Hiram Marín

Si bien las lesiones son parte del juego y más en un deporte de contacto tan rudo como el futbol americano, el arranque de la Temporada 2025 de la NFL se ha caracterizado por el hecho de que se han lastimado varias figuras de las consideradas de alto perfil.

Desde la semana 1, equipos como los San Francisco 49ers sufrieron lesiones que provocaron ausencias por varias semanas de algunos de sus jugadores como el quarterback Brock Purdy, quien se espera regrese pronto y George Kittle, cuya recuperación es incierta y fue incluído en la lista de reservas lesionados.

Joe Burrow salió lesionado y podría estar varias semanas fuera

En la semana 2, sin duda el golpe más fuerte fue para los Cincinnati Bengals, Joe Burrow, quien fue la primera gran figura en quedar fuera por una operación. Se estima que esté fuera de dos a tres meses, aunque su situación es incierta.

Pero definitivamente la Semana 3 ha sido la más caótica hasta el momento, con tres jugadores clave en sus respectivos equipos, que por lesión ya no continuarán el resto de la temporada.

Siguen las bajas para los 49ers, ahora fue Nick Bosa El poderoso defensivo se perderá el resto de la temporada por una dura lesión

Primero se supo de Nick Bosa por rotura de ligamento anterior en el juego de los 49ers ante los Cardinals y en el mismo encuentro, le tocó al corredor de Arizona James Conner, quien tuvo una fractura de tobillo y además requirió cirugía, para cerrar con el corredor de los Chargers Najee Harris, quien sufrió rotura de tendón de aquiles en una lesión sin contacto.

Lo más preocupante de lo anterior es que en casos como los de Bosa, Harris, Conner y Burrow no se trató de lesiones por colisiones directas. Tienen que ver factores como la fatiga acumulada, desequilibrios musculares y la exigencia física extrema propia del futbol americano.