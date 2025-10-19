Feroz paliza de los Chiefs a los Raiders

Redacción FOX Deportes

Los Kansas City Chiefs lograron una victoria dominante de 31-0 sobre sus rivales de división, Las Vegas Raiders, en un partido disputado en Arrowhead Stadium.

El resultado elevó el récord de los Chiefs a 4-3 en la temporada y dejó a los Raiders con una marca de 2-5. Este fue el décimo triunfo de Kansas City sobre Las Vegas en los últimos once encuentros.

El partido estuvo marcado por la exhibición ofensiva de los Chiefs y la solidez de su defensa. Patrick Mahomes lideró el ataque con tres pases de touchdown, dos de ellos dirigidos a Rashee Rice en su primer partido de la temporada. Los Chiefs lograron anotar en sus primeras cinco posesiones, incluyendo cuatro touchdowns y un gol de campo.

La ofensiva de los Chiefs acumuló un total de 434 yardas en el encuentro.

Por el lado de los Raiders, la ofensiva no pudo generar impulso en ningún momento del juego. El equipo batalló para conseguir primeros downs, obteniendo solo tres en todo el partido.

El corredor novato Ashton Jeanty, una de las principales selecciones del draft, fue limitado a solo seis acarreos para 21 yardas. Además, la situación se complicó para los Raiders con la lesión de Maxx Crosby, quien abandonó el partido con una lesión de rodilla, y de Adam Butler, quien sufrió una lesión en la espalda.

La victoria de los Chiefs fue su primera blanqueada desde 2011 y la primera para el entrenador en jefe Andy Reid en la temporada regular. El rendimiento defensivo de Kansas City fue excepcional, limitando a los Raiders a menos de 100 yardas totales.

La defensiva de los Chiefs no permitió que los Raiders convirtieran ni una sola tercera oportunidad en el partido. La paliza sirvió como un "examen de conciencia" para el vestuario de los Raiders.