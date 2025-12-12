Entre rojos se entienden: los 49ers le enviaron buenos deseos al Toluca

Hiram Marín

A fin de cuentas el rojo los une. Los jugadores de los San Francisco 49ers mostraron a través de las redes sociales oficiales del equipo los jerseys que el Toluca, actual campeón del futbol mexicano y contendiente de la final del Apertura 2025 les envió a manera de cortesía.

El quarterback Brock Purdy, el tight end George Kittle, el liniero mexicano Isaac Alarcón, el running back Christian McCaffrey y el fullback Kyle Juszczyk le enviaron buenos deseos a los rojos en el juego ante Tigres.

Los Diablos han jugado en varias ocasiones en el Levi's Stadium y esto ha fortalecido los lazos entre ambas organizaciones, por lo que ahora, debido a la final, el club mexiquense le envió los obsequios a los californianos.

"Escuchamos que alguien tenía un partido importante este domingo. Gracias Toluca por los regalitos, mucha suerte", fue el mensaje con el que los 49ers acompañaron el video publicado en su cuenta oficial en español.