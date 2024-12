Eli Manning, finalista para ingresar al Salón de la Fama de la NFL

Eli Manning, único quarterback en la historia de la NFL que venció a Tom Brady en dos Super Bowls, destaca entre los 15 finalistas que aspiran a ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en 2025.



Manning propinó a Brady, máximo ganador de trofeos Lombardi, con siete, dos de las tres derrotas que sufrió en el partido por el título de la NFL.

Eli venció a Tom en las ediciones XLII, cuando New York Giants se impuso a New England Patriots 17-14, y en la XLVI, en la que Giants superó 21-17 a los Pats.



Eli busca unirse a su hermano Peyton, campeón de los Super Bowls XLI y 50 con Indianapolis Colts y Denver Broncos, respectivamente, quien forma parte del Salón de la Fama desde el 2021.



El Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, que se encuentra en Cantón, Ohio, fue inaugurado el 7 de septiembre de 1963, desde entonces enaltece a las leyendas de este deporte.



De los 15 finalistas sólo cinco conseguirán ingresar al recinto de los inmortales.

Además de Eli Manning, quien jugó para los Giants entre 2004 y 2019, entre los aspirantes a entrar al Salón de la Fama también llama la atención el pateador Adam Vinatieri, quien jugó para los Patriots de 1996 a 2005, equipo con el que ganó los Super Bowls XXXVI, XXXVIII, XXXIX y XLI, y para los Colts desde 2006 hasta 2019.



Otro de los favoritos es Darren Woodson, defensivo profundo que estuvo con los Dallas Cowboys toda su carrera que abarcó de 1992 a 2003 a lo largo de la cual obtuvo tres anillos de campeón de la NFL en las ediciones XXVII, XXVIII y XXX.



Completan la lista de 15 finalistas Eric Allen, exestrella de Philadelphia Eagles; Jared Allen, quien triunfo con Chiefs, Vikings, Bears y Panthers; Willie Anderson, leyenda de Bengals; Jahri Evans, ex guardia de Saints y Packers; Antonio Gates, ocho veces Pro Bowl con Chargers.



Torry Holt, exreceptor de Rams y Jaguars; Luke Kuechly, histórico de Panthers; Steve Smith Sr., receptor quien actuó para Carolina y Ravens; Terrell Suggs, quien brilló con Baltimore, Cardinals y Kansas City; Fred Taylor, ex de Jaguars y Pats; Reggie Wayne, leyenda de Colts; y Marshal Yanda, ex de Ravens.



Los integrantes de la clase 2025 de la NFL se darán a conocer el próximo 6 de febrero durante la ceremonia de la 'NFL Honors' en la que se premia a los mejores jugadores de la temporada 2024 de la liga.