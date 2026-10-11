El paso perfecto de los 49ers no para y ahora ganaron en Seattle

Hiram Marín

El triunfo de los San Francisco 49ers por 32-29 sobre los Seattle Seahawks consolida un arranque de campaña perfecto. El conjunto californiano defendió con uñas y dientes su condición de invicto en una batalla divisional de alta intensidad en Lumen Field.

Tras disputar cuatro semanas impecables en la protección de pase, Brock Purdy fue capturado por primera vez en la temporada. La defensiva local presionó fuerte al quarterback, fracturando la racha perfecta de su bolsa de protección.

Pese a ese acoso constante, Purdy mantuvo el aplomo necesario para mover las cadenas en momentos críticos. La ofensiva de los 49ers respondió al intercambio de golpes y concretó las series necesarias para mantenerse arriba en el marcador.

Seattle buscó la remontada apoyado en la efectividad de sus patadas de gol de campo, pero el esfuerzo resultó insuficiente. San Francisco resolvió en los instantes decisivos, congeló el reloj y selló una victoria clave para seguir en la cima.