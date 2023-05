El mexicano Alfredo Gachúz, probará suerte con los Steelers

Los Pittsburgh Steelers invitaron al pateador mexicano Alfredo Gachúz al campamento de novatos, que empieza este viernes, de cara a la temporada 2023 de la NFL.

El gerente general del equipo, Omar Khan, llamó al jugador de 26 años para comunicarle la invitación al campamento de novatos, el cual culminará el próximo domingo.

Gachúz juega para los Raptors de la Liga de Futbol Americano en México.

El momento en el que Alfredo Gachúz recibió la llamada de Omar Khan, gerente general de los @LosSteelers , para invitarlo al campamento de novatos en Pittsburgh 🏈🇲🇽pic.twitter.com/Oa6mdo7iqQ — NFL México (@nflmx) May 12, 2023

El chico fue observado por los Steelers a principios de abril en un campamento para pateadores que el equipo realizó en la Ciudad de México y que estuvo dirigido por el expateador de Pittsburgh Shaun Suisham y el mexicano Raúl Alegre, dos veces campeón del Super Bowl como pateador de los New York Giants.

Según el comunicado del equipo, durante la prueba en México, Alfredo demostró consistencia y mucho potencial en el campamento que cerró de forma contundente con un gol de campo de 58 yardas.

"Me gustan este tipo de pruebas. A esta vinieron los mejores del país y sabía que no sería sencillo sobresalir, pero fue un gran día y me tocó quedar arriba", dijo Gachúz al final de la demostración que le abrió las puertas a esta invitación de los Steelers.

Estos son los 10 partidos que no puedes perderte en la temporada 2023

Antes de jugar con los Raptors, Alfredo destacó con los Borregos del Tec de Monterrey Campus Estado de México en el futbol americano estudiantil, en donde ostenta el récord del gol de campo más largo conectado, (61 yardas).

El pasado 9 de mayo, Gachúz fue seleccionado para jugar con los Toronto Argonauts, campeones de la Canadian Football League (CFL), equipo que lo espera, aunque antes acudirá a la invitación de los Steelers.

El liniero ofensivo Isaac Alarcón, quien busca un cupo en los Dallas Cowboys, y Alfredo Gutiérrez, quien lucha por un lugar como liniero con los San Francisco 49ers, son los otros dos jugadores nacidos en México que pugnan por debutar en la temporada 2023 de la NFL.