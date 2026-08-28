El juego del Pro Bowl será tan solo un recuerdo

Redacción FOX Deportes

La NFL decidió cancelar definitivamente el Pro Bowl como evento competitivo en el terreno de juego, con lo que puso fin a una tradición de más de siete décadas.

El evento de estrellas se mantendrá exclusivamente como una distinción honorífica e individual para los 88 jugadores seleccionados cada año. Esta medida elimina por completo cualquier tipo de partido, lo que cierra el ciclo de intentos por mantener con vida el formato.

La decisión implica la cancelación del partido estelar y de las actividades físicas en el campo, cancelando incluso la selección de jugadores suplentes.

The NFL is eliminating the Pro Bowl games, per multiple reports



88 players will still receive Pro Bowl honors, with no alternates pic.twitter.com/ZTihz1lYvL — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) August 26, 2026

El estatus de 'Pro Bowler' se mantendrá como un prestigioso mérito curricular dentro de la liga, similar a las distinciones All-Pro.

De esta manera, el reconocimiento a la excelencia deportiva prevalece sin exigir a los atletas cumplir con compromisos físicos. El evento se transformará en un encuentro de celebración y gala presencial para agasajar a los deportistas destacados.

En lugar del encuentro deportivo, la liga organizará una reunión anual durante el mes de febrero, tentativamente en la ciudad de Los Angeles. El nuevo formato se centrará en la convivencia, el entretenimiento y la entrega formal de reconocimientos.

Entre las principales razones destacan el desinterés de la afición, el bajo nivel competitivo y el constante riesgo de lesiones para los jugadores. Además, la renuncia sistemática de las grandes estrellas para cuidar su físico o preparar el Super Bowl había devaluado el espectáculo. Incluso la transición temporal hacia el formato de flag football resultó insuficiente