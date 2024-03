El 'hip drop tackle' ya es ilegal en la NFL

El tacleo con caída de cadera es oficialmente ilegal. Los propietarios prohibieron el tacleo con caída de cadera el lunes por la mañana durante la Reunión Anual de la Liga en Orlando, Florida.

El Comité de Competencia de la NFL fue unánime en su opinión de que la liga quería eliminar ese tipo de tacleo del juego. Los propietarios estuvieron de acuerdo.

La regla oficial es la siguiente:

ARTÍCULO 18. TACLEO CON CAÍDA DE CADERA. Será motivo de castigo si un jugador utiliza la siguiente técnica para derribar a un corredor al suelo:

(A) agarra al corredor con ambas manos o lo envuelve con ambos brazos; y

(B) se libera de peso girando y dejando caer las caderas y/o la parte inferior del cuerpo, aterrizando y atrapando la(s) pierna(s) del corredor a la altura o debajo de la rodilla.

Penalización: Por una entrada Hip-Drop: Pérdida de 15 yardas y primero y 10 automático.

There’s no such thing as a “hip drop tackle.”



A “hip drop tackle” is just a …TACKLE! pic.twitter.com/QOhyxa09St — Emmanuel Acho (@EmmanuelAcho) March 25, 2024

Troy Vincent, vicepresidente ejecutivo de la NFL, reiteró que el tacleo con caída de cadera es "algo que queremos sacar del juego". La semana pasada, cuando la NFLPA se pronunció en contra de prohibir el tacleo con caída de cadera, el vicepresidente ejecutivo de operaciones de futbol americano de la NFL, Troy Vincent, combatió la resistencia, señalando que era algo que la liga quería "sacar del juego".

"El mayor activo para cualquier atleta es la durabilidad y la disponibilidad", dijo Vincent en ese momento. "Cuando tienes una jugada que tiene una tasa de lesiones entre 20 y 25 veces mayor, no te permite cumplir tus sueños".

Esa alta tasa de lesiones generó discusiones en torno al tacleo con caída de cadera y llevó a la liga a tomar medidas. La decisión hace la vida más difícil para los defensores, muchos de los cuales denunciaron la prohibición como un obstáculo más para su trabajo.

Para mí, no, ninguna en absoluto", dijo el lunes el presidente del Comité de Competición de la NFL, Rich McKay, cuando se le preguntó si había alguna consecuencia no deseada que hubieran intentado solucionar con la nueva regla.

"Debido a que esto no es la eliminación de la caída de cadera, es la eliminación de una técnica de giro que no se usa muy a menudo. Cuando se usa, es increíblemente perjudicial para el corredor: el corredor queda puramente indefenso. He escuchado a los defensores decir antes y los escucho: 'Oye, me estás poniendo en una situación realmente difícil, estás diciendo que no puedo batear aquí y ¿qué hago?' Mi respuesta, como siempre, ha sido: "Bueno, no puedes hacer eso".

Eso es sólo porque el tipo al que estás golpeando está indefenso, no tiene forma de protegerse. Así que tenemos que protegerlo. Tienes que idear otras formas y sabes qué, lo hacen. Sí, nosotros Prohibió la caída de cadera, pero lo que ustedes pueden pensar es el arrastre desde atrás donde cae, sigue siendo una entrada. Esta es solo esa entrada en la que el jugador se levanta en el aire y luego cae sobre las piernas. "

La NFL aprobó otros dos cambios de reglas:

Modifica la Regla 15, Sección 1, Artículo 1, cambiando la regla de impugnación. Mientras que anteriormente, los entrenadores necesitaban acertar cada uno de sus dos primeros desafíos para obtener un tercero, simplemente deben acertar uno para tener otra oportunidad de soltar el pañuelo rojo.

Modifica la Regla 14, Sección 5, Artículo 2, cambiando la ejecución de una falta grave por parte de la infracción antes de un cambio de posesión en una situación en la que ambos equipos han cometido faltas.