El Estadio de los Panthers será renovado: quieren recibir un Super Bowl

Hiram Marín

El propietario de los Panthers, David Tepper y el ayuntamiento de la ciudad de Charlotte, North Carolina, pactaron un acuerdo para completar un presupuesto de 1 billón, 300 mil dólares para la renovación integral del Bank of America Stadium.

El proyecto combina 650 millones de fondos públicos con inversión privada del dueño de los Panthers. El objetivo principal de esta millonaria obra es modernizar el inmueble para competir por la sede de un futuro Super Bowl.

The Carolinas MO𝘔𝘐𝘕𝘛UM is here. See the future of Bank of America Stadium. pic.twitter.com/t7lAQuvoI3 — Carolina Panthers (@Panthers) July 23, 2026

La remodelación incluirá una nueva fachada con corona iluminada y un foro contiguo para espectáculos con capacidad para 4,400 personas.

Además del duelo por el campeonato de la NFL, la ciudad busca albergar el Draft y torneos internacionales. Todo el plan está pensado para mantener el estadio activo con eventos durante todo el año.

The ultimate fan experience starts here. Proud to continue our partnership with @BankofAmerica as we shape the future of sports and entertainment in the Carolinas. pic.twitter.com/cEU9JMY8G9 — Carolina Panthers (@Panthers) July 23, 2026

En el interior se renovarán todas las butacas, el sistema de sonido y se instalarán pantallas de última generación. Un nuevo patio social en el nivel superior ofrecerá vistas panorámicas a la ciudad para los aficionados. Las fases de construcción se programaron para no interferir con las temporadas de los Panthers ni del Charlotte FC.

Las labores principales iniciaron en 2026 y la conclusión total del proyecto está proyectada para el año 2030. Tepper Sports asumirá cualquier sobrecosto para garantizar la modernización completa del recinto sin cargar más al erario. Con esta obra, Carolina busca convencer a la NFL de llevar por primera vez su domingo estelar a Charlotte.