Hiram Marín

Art Rooney II rompió el silencio este jueves con declaraciones directas sobre la salida de Aaron Rodgers y el respaldo total a Mike McCarthy. El dueño de los Steelers señaló que “la insubordinación no se puede tolerar en ninguna organización” y agregó que “cuando empiezas a recibir ultimátums, no puedes vivir con eso”.

Para Rooney, el quiebre en la relación se agravó por la forma y el momento elegido por el quarterback para ventilar el conflicto interno. En su crítica hacia Rodgers, el directivo apuntó que el pasador “habla de querer ser un buen compañero, pero no le haces eso a tus compañeros un par de días antes del partido”. Rooney recordó la regla histórica de que “lo que pasa en el vestidor se queda en el vestidor” y rechazó los señalamientos sobre la salud del entrenador. Aseguró que Mike está “tan sano como el resto de nosotros” y que su estado físico nunca fue un problema.

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El propietario también admitió sentirse decepcionado por el desenlace tras las altas expectativas generadas en Pittsburgh para con Rodgers. Señaló que el equipo tuvo buenos momentos y una experiencia positiva el año pasado, por lo que no esperaba este cierre. Aun así, sostuvo que las decisiones se tomaron pensando en lo que conviene a la franquicia en medio de la temporada.

Finalmente, Rooney dejó en claro su postura respecto al banquillo al afirmar que tiene “100 % de confianza en Mike McCarthy”. Añadió que espera que siga siendo el entrenador en jefe “esta temporada, la siguiente y más allá”, además de respaldar a Mason Rudolph y al resto del vestidor. Con ello, la dirigencia cerró filas en torno a su coach tras cortar a Rodgers.