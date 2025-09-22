El coach de los New York Giants también habría abucheado a Russell Wilson

EFE

Brian Daboll, entrenador de los New York Giants, reconoció este lunes que no es segura la permanencia del veterano Russell Wilson en los controles del equipo de cara a la semana cuatro de la temporada de la NFL.

"Estamos analizando todas las decisiones sobre el personal que tenemos. Es algo que haremos en los próximos días. Diría que lo estamos revisando todo. Evaluamos cada puesto ahora mismo", afirmó el coach.

Brian Daboll left the door open on replacing Russell Wilson as the Giants' starting quarterback. 👀 https://t.co/78V3nBOAS7 pic.twitter.com/vxLqoUJb7V — theScore (@theScore) September 22, 2025

Las dudas sobre la permanencia de Wilson surgieron después de la pobre actuación que tuvo el pasador campeón en el Super Bowl XLVIII en la derrota del pasado domingo de los Giants 22-9 ante Kansas City Chiefs, en la que salió abucheado por los seguidores del equipo, según Deboll, de manera justa.

"Yo también lo abuchearía, para ser honesto, por no ser lo suficientemente bueno, por no anotar, por no definir. Lo entiendo. Así es la naturaleza de este deporte", subrayó el entrenador.

Llegó el despertar de los Chiefs, a costa de los Giants Kansas City por fin ganó y evidenció la crisis de los neoyorquinos

Wilson, de 36 años, completó 18 de 32 envíos para 160 yardas en un duelo en el que fue interceptado en dos ocasiones y capturado dos más, registros muy lejanos a los que obtuvo con los Seattle Seahawks, con los que brilló entre 2012 y 2021.

Brian Daboll no descartó que en los próximos partidos le den mayor actividad al novato de 22 años Jaxson Dart, quien fue reclutado en el Draft de abril pasado en la primera ronda.

"Lo hemos puesto en algunas jugadas en las últimas dos semanas. No pondríamos a nadie en el juego con quien no sintamos confianza", explicó.