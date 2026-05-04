Hiram Marín
Después de 12 años, Jimmy Garoppolo se despide de la NFL
En sus últimas temporadas con los Rams no tuvo la participación que hubiera querido
El quarterback Jimmy Garoppolo puso punto final a una carrera de 12 temporadas en la NFL, luego de semanas en las que ya se perfilaba su salida definitiva de los emparrillados.
A sus 34 años, el veterano decidió cerrar el ciclo tras un recorrido que lo llevó por cuatro franquicias y distintos roles, desde suplente hasta titular en equipos contendientes. Su adiós llega después de su etapa más reciente como respaldo en Los Angeles Rams, donde ya tenía participación limitada.
Garoppolo fue seleccionado en la segunda ronda del Draft 2014 por los New England Patriots, donde inició su trayectoria como suplente de Tom Brady y ganó dos Super Bowls (XLIX y LI).
Más adelante pasó a los San Francisco 49ers, equipo con el que vivió su mejor etapa al convertirse en titular y liderar una reconstrucción competitiva. También tuvo pasos por Las Vegas Raiders y finalmente por los Los Angeles Rams.
Su punto más alto llegó en la temporada 2019, cuando comandó a San Francisco a marca de 13-3 y al Super Bowl LIV, aunque el equipo cayó ante los Kansas City Chiefs.
A lo largo de su carrera, acumuló 15,828 yardas por pase, 96 touchdowns y 52 intercepciones, con un sólido 67.4% de pases completos en 85 partidos disputados.
Números que reflejan consistencia, aunque también una carrera marcada por lesiones en momentos clave. En sus últimas temporadas, Garoppolo dejó de ser opción como titular y adoptó el rol de quarterback veterano de respaldo, primero tras su salida de San Francisco y luego en su paso por Raiders y Rams.
Con poca actividad reciente y tras evaluar su futuro, optó por el retiro como el desenlace natural de una trayectoria que, sin ser dominante, sí fue protagonista en equipos competitivos y escenarios importantes de la NFL.
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