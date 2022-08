Deshaun Watson sigue defendiendo su inocencia

El quarterback de los Cleveland Browns, Deshaun Watson, reiteró el jueves que "nunca agredió a nadie", luego del anuncio de que será suspendido los primeros 11 juegos de la temporada 2022 de la NFL y multado con 5 millones de dólares como parte de un acuerdo entre la liga y la NFLPA por violar las normas de la liga. política de conducta personal.

"Siempre me he defendido de mi inocencia y siempre he dicho que nunca he agredido a nadie ni le he faltado el respeto a nadie, y sigo defendiéndome de eso”, dijo Watson, quien también debe comprometerse con la evaluación y el tratamiento obligatorios.

"Pero al mismo tiempo, tengo que seguir adelante con mi vida y mi carrera. Para que podamos seguir adelante, tengo que ser capaz de dar pasos y dejar el orgullo a un lado, y voy a para continuar defendiendo mi inocencia y seguir adelante, y siempre me he mantenido firme en no faltarle el respeto ni agredir sexualmente a nadie".

Watson llegó a acuerdos confidenciales con 23 de las 24 mujeres que presentaron demandas civiles en su contra alegando que cometió conducta sexual inapropiada durante las sesiones de terapia de masaje.

Watson ha negado previamente haber actuado mal y sostuvo que cualquier relación sexual con las mujeres fue consensuada. Dos grandes jurados en Texas se negaron a acusar a Watson por denuncias penales presentadas por 10 mujeres.

Al anunciar los términos del castigo, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo que Watson "se ha comprometido a hacer el trabajo duro en sí mismo que es necesario para su regreso a la NFL".

A Watson se le preguntó el jueves cómo puede mantener su declaración de inocencia y lograr lo que necesita en el asesoramiento.

"Tengo que crecer como persona", dijo Watson. "Tengo que poder comunicarme y hablar con la gente. Tengo que seguir conociendo todas y cada una de las situaciones, para no volver a ponerme en la situación en la que estaba. Así que tengo que seguir creciendo como un individual."

El informante de NFL Network, Tom Pelissero, informó que no hay un cronograma para que Watson se someta a la evaluación obligatoria de expertos en comportamiento, pero una fuente de la liga le dijo a Pelissero que será "relativamente pronto". Pelissero agregó que si Watson no sigue el plan de tratamiento, puede haber una acción disciplinaria adicional y una demora en su reincorporación.