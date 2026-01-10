Derroche de clase en los equipos All-Pro 2025 de la NFL

Hiram Marín

La NFL dio a conocer los equipos All‑Pro de la temporada regular 2025, una selección que reconoce a los mejores jugadores del año según la votación de la prensa.

En el primer equipo ofensivo destacó el veterano quarterback Matthew Stafford, quien por primera vez en su carrera recibe esta distinción tras liderar la liga en yardas y pases de touchdown.

2025 AP First Team All-Pro Offense! pic.twitter.com/n2U0ELl8oa — NFL (@NFL) January 10, 2026

Junto a él, figuras como Bijan Robinson y los receptores Puka Nacua y Jaxon Smith‑Njigba subrayaron campañas individuales brillantes en la ofensiva.

El backfield también contó con presencia estelar: Christian McCaffrey se adjudicó el puesto de all‑purpose por cuarta ocasión, mientras Trey McBride dominó la posición de ala cerrada con casi unanimidad entre los votantes.

A los lados de la línea ofensiva, jugadores como Joe Thuney y Penei Sewell afirmaron su lugar entre los mejores protectores del juego terrestre y aéreo.

En la defensa, el implacable Myles Garrett capturó atención nuevamente al ser uno de los seleccionados unánimes, con su temporada histórica de capturas.

Compañeros como Will Anderson Jr. y Micah Parsons complementaron una línea defensiva que dominó con talento puro. La presencia de interiores como Jeffery Simmons y Zach Allen puso de manifiesto la profundidad de talento defensivo en la liga.

Los equipos también reflejaron historias emergentes más allá de los nombres consagrados.

Detroit Lions colocaron a cuatro jugadores entre el primer y segundo equipo, en especial Jack Campbell y Amon‑Ra St. Brown, mientras que los Chicago Bears celebraron la inclusión de Joe Thuney y Kevin Byard como All‑Pros, marcando hitos para sus respectivas franquicias.

En posiciones especiales y equipos complementarios, hubo mucha diversidad. Los Seattle Seahawks vieron a Smith‑Njigba brillar junto con representantes en defensa y equipos especiales, y figuras en equipos secundarios como Derwin James o Chris Olave recibieron honores o menciones en el segundo equipo.