Denver mostró otra cara y fue superior a los Seahawks

Redacción FOX Deportes

En un drama resuelto en tiempo extra, los Denver Broncos lograron una dramática victoria 17-14 sobre Seattle Seahawks para abrir la Semana 6 de la NFL con el Thursday Night Football.

El quarterback Sam Darnold cometió tres entregas de balón decisivas que abrieron la puerta a la escuadra local en un choque dominado por las defensivas y los errores en la ejecución de los visitantes.

La ofensiva de los Broncos aprovechó las oportunidades clave para inclinar la balanza mediante el ataque por tierra. J.K. Dobbins sumó una anotación de cuatro yardas para abrir el marcador, mientras que el novato RJ Harvey pisó las diagonales tras un acarreo en zona de gol.

A pesar de la sobresaliente actuación del receptor Jaxon Smith-Njigba, quien acumuló 134 yardas en 12 recepciones para Seattle, la respuesta visitante resultó insuficiente ante el castigo constante de los frontales del rival.

El encuentro se definió en tiempo extra tras prevalecer un empate a 14 en el tiempo regular. En la prórroga, la defensiva de Denver provocó el intercambio de balón definitivo, para dejar el escenario listo para que Wil Lutz acertara el gol de campo de la victoria.

El resultado le permite a los Broncos ponerse con marca de 4-2 en la pelea por la AFC West y propina a los Seahawks su segundo descalabro consecutivo en la campaña.