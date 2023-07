Dak Prescott, con urgencia de ganar el Super Bowl

Dak Prescott, quarterback de los Dallas Cowboys de la NFL, reconoció este sábado que estar próximo a cumplir 30 años aumenta su urgencia por ganar un Super Bowl lo antes posible.

"Un mil por ciento, porque viendo las lesiones y lo que he sido a lo largo de mi carrera entiendo que no tienes una eternidad para jugar este juego y ganar. Soy bendecido por cada momento que tengo, pero claro que lo tomo con un sentido de urgencia", aseveró Prescott, quien cumplirá 30 años el próximo 29 de julio.

Dak Prescott fue operado de manera exitosa El quarterback estará de regreso entre la Semana 8 y 10

El pasador nacido en Sulphur, Louisiana, en 1993 ha estado durante los siete años que lleva en la NFL con los Dallas Cowboys, equipo que lo reclutó en la cuarta ronda del Draft del 2016.

El dos veces seleccionado al Pro Bowl supera en yardas aéreas a las dos más grandes leyendas del equipo de la estrella solitaria en su posicón, Roger Staubach y Troy Aikman, con la diferencia de que Staubach llevó a los Cowboys a ganar los dos primeros Super Bowls en su historia, y Aikman los siguientes tres, para completar los cinco que tiene la franquicia.

De ahí el reto que encarará en la temporada 2023 de romper para Dallas una racha de 28 años sin llegar a una final por el título de la Conferencia Nacional (NFC) y por ende a un Super Bowl.

"Es divertido y desafiante. Me mantengo conectado y pienso que es genial entrar a mi octava temporada. Este juego es hermoso sin importa la edad que tengas porque lo juegas como si fueras un niño ilusionado", explicó.

Además, Prescott asume la responsabilidad de ser el guía de los jóvenes para llevar al equipo a su primer Super Bowl en el siglo XXI.

"Siempre me he sentido mayor. Tener 30 años no necesariamente me molesta. Saber que soy el viejo que jugará su octavo año. Veo a los jóvenes, a los novato recién llegados y entiendo la urgencia de ganar", concluyó.

A lo largo de su carrera el exestrella de los Mississippi State Bulldogs del fútbol colegial acumula 61 ganados y 36 derrotas con los Cowboys en temporada regular; ha pasado para 24.943 yardas y 166 anotaciones. En playoffs su marca es de dos ganados y cuatro perdidos.