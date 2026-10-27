Contundente triunfo y los Dallas Cowboys volvieron a sonreír

Hiram Marín

Los Cowboys llegaron a Philadelphia con sentido de urgencia, habían entrado en una racha negativa y era necesario romperla. Afortunadamente para ellos, no solo fueron el menos malo, realmente fueron mejores y lo lograron al derrotar 38-21 a los Eagles.

Dak Prescott lució impecable, al lanzar 212 yardas y 3 pases para touchdown y si bien la defensiva de Phily mostró muchas carencias, jugar sin errores regularmente da buenos resultados y Dallas lo demostró.

Del otro lado y ante la baja de Jalen Hurts, quien no volverá en la temporada, Tanner McKee hizo lo que pudo. 211 yardas y un pase para touchdown no fueron malos números, pero no fueron suficientes para revertir la situación.

Los Eagles contaron con el regreso de Saquon Barkley, quien anotó un touchdown, pero con tan solo 62 yardas en 7 acarreos, demostró que todavía está lejos de su máximo nivel y aún tiene que trabajar en su recuperación.

Definitivamente fue un triunfo que alivia y aunque el récord de los Cowboys (3-4) sigue siendo perdedor, vencer en su casa a un rival divisional siempre será importante.