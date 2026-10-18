Contraste: los Chiefs siguen invictos y los Chargers siguen sin ganar

EFE

Kenneth Walker III llevó este domingo, con dos anotaciones terrestres, a la victoria a los Kansas City Chiefs 22-6 sobre Los Angeles Chargers para mantener el invicto en partido de la semana seis de la temporada de la NFL.

Además de sus dos viajes a las diagonales, Walker corrió para 128 yardas. En los controles de Chiefs, Patrick Mahomes pasó para 272 y sufrió una intercepción.

En Los Angeles, Justin Herbert tuvo una mala tarde. Sumó 204 yardas, una intercepción y fue capturado en cuatro ocasiones.

Con la victoria Kansas City alargó su marcha perfecta a 5-0 en la cima de la división Oeste de la Conferencia Americana, en la que los Chargers se mantienen como el peor equipo con seis derrotas.

Los Chiefs dominaron el juego desde el primer cuarto en el que tomaron ventaja de 3-9 con un gol de campo de Harrison Butker y un touchdown de Walker con un acarreo de 33 yardas.

En el siguiente periodo el equipo dirigido por el 'coach' Andy Reid amplió su ventaja 3-19 con la segunda anotación del juego de Walker y otra patada de tres puntos de Butker.

En el inicio del tercer cuarto los Chargers se acercaron 19-6 vía un gol de campo de Cameron Diker, pero siguieron sin que su ofensiva pudiera llegar a la zona pintada.

En el último periodo Harrison Butker alejó a Kansas City para el 22-6 definitivo con un gol de campo.