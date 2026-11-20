Hiram Marín

Los Chicago Bears extendieron su racha positiva al imponerse 21-13 a los New Orleans Saints en el Soldier Field dentro de la Semana 11 de la NFL.

Bajo los controles del quarterback Caleb Williams, quien lanzó para 181 yardas, dos pases de touchdown y una intercepción, los locales tomaron el control en la primera mitad con dos goles de campo de Cairo Santos (de 41 y 35 yardas), un envío de anotación de tres yardas para D'Andre Swift tras un balón suelto provocado por Clark Phillips III y recuperado por Austin Booker, y otra recepción de touchdown del ala cerrada Colston Loveland.

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Aunque la ofensiva de Chicago no volvió a pisar las diagonales tras el descanso, su unidad defensiva se encargó de sellar el resultado en los momentos clave frente al ataque encabezado por el quarterback Tyler Shough (222 yardas, un touchdown y una intercepción).

El tacle defensivo Jeffery Simmons lideró la presión constante sobre la bolsa con tres capturas, mientras que el ala defensiva Montez Sweat capturó a Shough dentro de su propia zona de anotación para concretar un safety en la segunda mitad que amplió la ventaja local a 21-10.

Por el bando visitante, Nueva Orleans intentó reaccionar apoyado en el corredor Travis Etienne (76 yardas terrestres, incluida una escapada de 46 yardas) y el receptor Chris Olave, quien lideró el juego aéreo con nueve recepciones para 102 yardas.

This Jeffery Simmons guy is pretty good at football



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Los Saints consiguieron su única anotación mediante un pase corto de Shough hacia Alvin Kamara en cuarta oportunidad dentro de la zona roja, sumado a dos goles de campo de Charlie Smyth, el último de 51 yardas con 1:15 por jugar, pero fracasaron en el intento de patada corta posterior.

Con esta quinta victoria consecutiva, los Bears colocan su marca en 8-2 dentro de la competitiva División Norte de la Conferencia Nacional, confirmando su buen momento tras llegar descansados de su semana de descanso.

En contraparte, los Saints suman su segundo descalabro al hilo y caen a un registro de 3-7 en el Sur de la NFC, pagando caro las seis capturas permitidas y sus dos entregas de balón en territorio enemigo.