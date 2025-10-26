Con categórica victoria, los Broncos borraron a los Cowboys

Hiram Marín

Los Cowboys recibieron la mayor cantidad de puntos en un partido en lo que va de la temporada y cayeron de manera contundente 44-24 ante unos Denver Broncos que superaron ampliamente a la defensa de la Estrella Solitaria y aplicaron lo mejor de su circo aéreo.

Dak Prescott sufrió dos intercepciones y únicamentre lanzó 188 yardas, en contraste con lo hecho por Bo Nix, quien a pesar de haber sido interceptado una vez, logró conectar cuatro pases de touchdown, que le dieron paso a una gran victoria.

La ofensiva de los Broncos fue arrolladora. Por tierra J.K. Dobbins sumó 111 yardas con 15 acarreos y aunque no anotó touchdown, consiguió importantes posiciones de campo y estas fueron coronadas por R.J. Harvey y Troy Franklin, ambos con dos anotaciones cada uno.

Pero hay que decirlo, el ataque de Denver tuvo la complicidad de una defensiva de Dallas que prácticamente desapareció del estadio y dejó hacer lo que quiso a los Broncos.

DOMINATING win for the @Broncos over Dallas!



Denver has now won 8 straight home games: The longest active streak in NFL 🔥 pic.twitter.com/EamjO1JkDR — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) October 26, 2025

Con este resultado, los Cowboys colocan su récord en 3-3-1, mientras los Broncos logran un sólido 5-2. La diferencia fue notable y definitivamente el ganador fue justo por el gran desempeño mostrado en el emparrillado.