Los Cowboys ya despertaron o por lo menos eso pareció

Redacción FOX Deportes

Los Dallas Cowboys obtuvieron una victoria contundente sobre los Washington Commanders en la Semana 7 de la Temporada 2025 de la NFL, con un marcador final de 44-22. El partido se disputó en el AT&T Stadium en Texas y los de la estrella solitaria lograron imponerse como locales.

La ofensiva de los Cowboys mostró un desempeño dominante, liderada por Dak Prescott, quien registró un excelente rating de pasador de 130.4. Completó 21 de 30 pases para 264 yardas y 3 touchdowns, sin intercepciones. Aunque la defensiva ha sido motivo de preocupación en semanas anteriores, lograron mantener a raya a los Commanders, no permitiendo más de 27 puntos.

The @dallascowboys get the home win against their division rival!! 🤠 pic.twitter.com/ODVzLqBMeR — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) October 19, 2025

Los Commanders, por su parte, se vieron afectados por errores en equipos especiales y no lograron capitalizar sus oportunidades. Permitieron dos touchdowns en patadas de despeje y fallaron puntos extra, lo que contribuyó a la victoria abultada de Dallas. También es importante destacar que los Commanders no contaron con Deebo Samuel para este encuentro.

Esta victoria es significativa para los Cowboys, ya que les permite romper una racha negativa y mejorar su posición en la división. Ahora, los Cowboys tienen un récord de 3-3-1 en la temporada 2025, según las clasificaciones de la NFL. La victoria les permite ascender en la NFC Este, aunque todavía se encuentran en segundo lugar detrás de los Eagles.