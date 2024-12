¿Cómo serían los playoffs si la temporada ya hubiera terminado?

La Semana 14 de la NFL comenzó este jueves con el intenso encuentro entre los Detroit Lions y los Green Bay Packers y se esperan grandes partidos. Pero lo más importante es que poco a poco se comienzan a determinar cuáles serán los equipos que disputarán la postemporada.

El único equipo que ha asegurado su participación como campeón divisional y el descanso en la primera semana son los Kansas City Chiefs, los otros ya clasificados a playoffs, pero aún sin posición exacta son los Buffalo Bills y los Detroit Lions, pero aún hay lugares y este es el panorama si la temporada terminara previo al resto de los juegos de la semana actual.

Conferencia Nacional

En la conferencia Azul, los Detroit Lions con su gran temporada tienen prácticamente amarrado el lugar como primer sembrado y con el privilegio de descansar la primera semana de playoffs y esperarían los siguientes enfrentamientos:

El sembrado número 2 en este momento es Philadelphia Eagles, que enfrentaría al sembrado 7 que sería su habitual rival divisional: Washington Commanders. El otro encuentro sería entre el sembrado 3, Seattle Seahawks y el sembrado 6: Green Bay Packers, mientras que el último enfrentamiento sería entre el sembrado 4: Atlanta Falcons y el sembrado 5: Minnesota Vikings.

Conferencia Americana

En lo que refiere a la Conferencia Americana, ya con los Chiefs como inamovible sembrado 1, el sembrado número 2, Buffalo Bills, enfrentaría al sembrado 7: Denver Broncos, mientras que el tercero en la siembra: Pittsburgh Steelers se mediría en un clásico de la AFC Norte a los Baltimore Ravens, que terminarían sextos en la siembra. Y finalmente los Houston Texans como sembrado 4 , se medirían al 5: Los Angeles Chargers.

Aún hay equipos que matemáticamente podrían obtener un lugar, sobre todo si los que están en la cima pierden de manera inesperada, como Indianapolis Colts, Miami Dolphins, Cincinnati Bengals, Tampa Bay Buccaneers, Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, Cleveland Browns y hasta San Francisco 49ers.

Mientras que los equipos que ya no tienen nada que pelear y están completamente eliminados son los Carolina Panthers, New England Patriots, Jacksonville Jaguars, Las Vegas Raiders y New York Giants