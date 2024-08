Colin Kaepernick no se rinde; quiere mantenerse activo

Colin Kaepernick, 'quarterback' que llevó a San Francisco 49ers al Super Bowl XLVII que perdió ante Baltimore Ravens y que trascendió por las acciones contra el racismo en 2016 al poner una rodilla en el campo mientras se entonaba el himno de Estados Unidos, considera que aún puede convencer a alguno de los dueños de los 32 equipos para volver a jugar en la NFL.



"Con suerte sólo tengo que conseguir que uno de los dueños de estos equipos se abra. Sigo entrenando y esforzándome por demostrar que aún puedo llevar a un equipo a ganar", afirmó el mariscal de campo de 36 años en entrevista para Sky Sports este martes.

Colin Kaepernick se dejó ver en Michigan, ¿alguien lo contratará?

Además de por sus destacadas actuaciones, Kaepernick lideró en el 2016 una cruzada contra el racismo al poner una rodilla en el campo mientras se entonaba el himno de Estados Unidos antes del inicio de los partidos de la NFL, postura que emprendió como protesta por el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la policía.



Dicho gesto no gustó al entonces presidente estadounidense Donald Trump.



Consecuencia de ello, la NFL prohibió arrodillarse durante el himno a sus jugadores y Kaepernick abandonó a los 49ers previo a la temporada 2017 para convertirse en agente libre.



En los años recientes el mariscal de campo, que fue seleccionado por los gambusinos en la segunda ronda del Draft del 2011, organizó exhibiciones privadas para varios entrenadores en las que intentó demostrar que conserva la capacidad para volver a la liga, pero no tuvo respuesta.

A pesar de que varios gerentes generales y entrenadores negaron que tuvieran orden de bloquear a Colin, el pasador no volvió a encontrar espacio en ninguna franquicia a pesar de su buen estado de forma.



"Es algo para lo que me he entrenado toda mi vida. Volver a pisar el campo sería un momento importante, un logro trascendental para mí. Además, creo que aún puedo aportar mucho a un equipo y ayudarlo a ganar un Super Bowl", señaló.



Desde que se apartó de la NFL el jugador nacido en Milwaukee, Wisconsin, se ha dedicado a promover su cruzada contra el racismo con varias acciones.



En el 2021, en asociación con Netflix, llevó a la pantalla 'Colin in Black & White', una serie de seis episodios en la que Kaepernick narra la historia de sus años de formación, a través de los cuales enfrentó diferencias de raza, clase y cultura mientras aspiraba a la grandeza.



En el 2022 presentó un libro para niños que lleva por título "I color myself different" (Soy de un color diferente), con el que dijo buscaba transmitir su sensación del amor propio para ayudar a niños y jóvenes que se sienten excluidos en la sociedad.