Christian McCaffrey, listo para jugar la Semana 1 con los 49ers

Redacción FOX Deportes

En medio de la confusión y la preocupación que generó su designación por lesión el viernes, Christian McCaffrey señaló que la alarma estaba siendo exagerada.

Por ahora, esas dudas parecen atenuarse, ya que todo indica que McCaffrey jugará en el kickoff de temporada regular de los San Francisco 49ers frente a los Seattle Seahawks, de acuerdo con reportes del sábado.

#49ers RB Christian McCaffrey is questionable with a calf injury, but signs are pointing to him playing vs the #Seahawks, per The Insiders.



McCaffrey was running around on the side during practice Friday and was optimistic to reporters. Barring a setback, it’s likely he’ll go. pic.twitter.com/uAkpji5O47 — Ian Rapoport (@RapSheet) September 6, 2025

El running back sufrió una molestia en la pantorrilla el jueves, apareció en el reporte de lesionados como participación limitada y no entrenó el viernes, quedando con etiqueta de questionable para el partido.

Hablando con la prensa ese mismo día, McCaffrey restó importancia al problema físico y aseguró que se sentía bien.

Falta ver cómo luce ante Seattle. En seis enfrentamientos de su carrera contra los Seahawks, ha promediado 109.7 yardas por tierra y un touchdown por juego (658 yardas terrestres y seis anotaciones en total).

McCaffrey se perdió 13 partidos la campaña pasada —incluidos los primeros ocho, en los que los 49ers terminaron con marca de 6-11— por lesiones en la pantorrilla y la rodilla. Por ello, aunque se espera que esté activo, la preocupación por su estado físico no desaparecerá pronto.