Christian González entró en el protocolo de conmoción

EFE

Mike Vrabel, entrenador de los New England Patriots de la NFL, informó este lunes que Christian González fue colocado en protocolo de conmoción cerebral, lo que lo pone en duda para el duelo de la ronda divisional de la próxima semana.

"Hablé con él, revisaremos los pasos necesarios para que cumpla con lo que sea necesario. No sé cuánto durará, pero cuando no te dejan volver al juego por protocolo de conmoción hay que esperar, así que, ya veremos qué pasa durante la semana", afirmó el entrenador en conferencia de prensa.

El domingo pasado, González, 'cornerback' de 23 años, salió en el último periodo del juego de la ronda de comodines en el que los Pats derrotaron 16-3 a Los Angeles Chargers.

Christian se lesionó en una jugada en la que, luego de evitar una recepción de Quentin Johnston, se golpeó la cabeza sobre la que también le cayó el receptor de los Chargers.

El defensivo, quien obtuvo su primera nominación al Pro Bowl esta campaña, fue una pieza fundamental en la secundaria de New England para que Los Angeles se fuera sin anotaciones de seis en el partido.

González acumuló 27 coberturas, dos pases defendidos y no permitió ni recepciones, ni ganancia de yardas de los receptores rivales, lo que lo convirtió en el mejor jugador defensivo de los 'Pats' hasta antes de su ida al vestuario.

El joven de origen colombiano que triunfó con los Oregon Ducks del futbol americano colegial llegó a la NFL reclutado en la primera ronda del Draft 2023 y desde su campaña de novato se ganó la titularidad.

En su primera temporada, en la que era candidato a Mejor Novato del Año, una lesión en el hombro lo dejó fuera luego de cuatro partidos.

En 2024, ya sano, confirmó su calidad con 59 tackleadas, 11 pases defendidos, dos intercepciones y un balón suelto recuperado; su desempeño fue de los más destacado de unos 'Pats' que no se clasificaron a los playoffs.

El integrante del perímetro deberá superar varias evaluaciones en esta semana antes de recibir el alta del protocolo de conmoción de cara al juego de la ronda divisional del próximo domingo.