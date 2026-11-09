Caminando, así vencieron los 49ers a los Raiders

Hiram Marín

Lo que durante mucho tiempo fue una rivalidad regional encendió el emparrillado del Levi's Stadium cuando los San Francisco 49ers cruzaron caminos con los Las Vegas Raiders y los derrotaron de manera contundente 38-17.

Brock Purdy asumió el control absoluto de las acciones al completar 17 de 25 envíos para 232 yardas y dos pases de anotación. Su precisión quirúrgica desarmó por completo el planteamiento defensivo rival para construir una cómoda ventaja antes del descanso.

Las Vegas se precipitó tras regalar cinco balones que sepultaron cualquier intento de respuesta. Kirk Cousins aportó 216 yardas y un touchdown, pero sus tres intercepciones pesaron como una losa sobre la causa negro y plata.

La debacle quedó sellada bajo el asedio incesante de una defensiva local que neutralizó por completo el frente de ataque negro y plata. San Francisco celebró un triunfo contundente por 38 a 17 que reafirma su jerarquía y agrava la crisis de su ex vecino.