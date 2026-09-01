Cam Skattebo, completamente recuperado y listo para jugar

Redacción FOX Deportes

El regreso a los emparrillados de Cam Skattebo marca uno de los momentos más esperados de la temporada. Tras mostrar un impacto inmediato como novato con su estilo físico y explosivo en el ataque de los New York Giants, la joven promesa está lista para reanudar su trayectoria profesional.

La afición neoyorquina celebra el retorno de un elemento clave que demostró gran versatilidad tanto por tierra como por aire antes de su pausa obligada.

Cam Skattebo thought about walking away from the game after his season-ending rookie year injury



Glad he's back and ready to go ?



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La pesadilla para el corredor ocurrió a finales de octubre de la temporada 2025 durante un enfrentamiento ante los Philadelphia Eagles. Skattebo sufrió una preocupante dislocación en el tobillo derecho que requirió una intervención quirúrgica de emergencia de manera inmediata.

La severidad del percance cortó abruptamente lo que venía siendo un año estelar, dejando muchas dudas sobre su futuro en la liga debido a la gravedad del cuadro.

El proceso de rehabilitación exigió una enorme fortaleza física y mental, llevando incluso al jugador a considerar el retiro durante las primeras semanas.

How many days until kickoff? ? pic.twitter.com/vW31vOSTfi — New York Giants (@Giants) September 3, 2026

Sin embargo, la posterior etapa de recuperación avanzó de forma sobresaliente bajo la supervisión médica del equipo y el apoyo de su entorno. Tras meses de arduo trabajo en el gimnasio y terapias de movilidad, logró reincorporarse paulatinamente a las actividades del campo.

De cara al inicio de esta nueva campaña, Skattebo ha quedado completamente habilitado para volver a la acción de juego. Su retorno representa una inyección de energía vital para la ofensiva y un testimonio de superación personal tras superar un amargo episodio.