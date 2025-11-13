C.J. Stroud, quarterback de los Texans, fuera por una semana más

Redacción FOX Deportes

La ausencia de C.J. Stroud se extenderá una semana más. El entrenador en jefe de los Texans, DeMeco Ryans, descartó la participación de su quarterback en el encuentro de Houston el próximo domingo ante Tennesse Titans.

Stroud sufrió una conmoción cerebral en la derrota de Houston en la Semana 9 ante Denver y se perdió la victoria de los Texans en la Semana 10 contra Jacksonville.

El safety Jalen Pitre (conmoción) y el pateador Ka'imi Fairbairn (cuádriceps derecho) tampoco jugarán en el partido de Houston de la Semana 11 contra los Titans. Pitre también sufrió una conmoción en la derrota ante Denver y se perdió el triunfo de la Semana 10.

Davis Mills reemplazó a Stroud en la derrota ante Denver y fue titular en la Semana 10, completando 27 de 45 pases para 292 yardas, dos touchdowns, una intercepción y un touchdown terrestre crucial mientras encabezaba un alocado intento de remontada en el último cuarto para vencer a los Jaguars y poner el récord de Houston en 4-5.

El pateador Matthew Wright sustituyó a Fairbairn en ese duelo, acertando un gol de campo de 23 yardas y su único punto extra.

Aunque en la NFL nunca hay garantías, el duelo del domingo contra unos Titans con marca de 1-8 ofrece a los Texans la mejor oportunidad restante para darles a algunos jugadores lesionados una semana adicional de descanso.

Mills repetirá su papel como titular temporal en Nashville el domingo, mientras que Wright continuará reemplazando a Fairbairn.