¿Buena o mala noticia para los Steelers?, su nuevo coach es Mike McCarthy

Hiram Marín

Los Pittsburgh Steelers han acordado contratar a Mike McCarthy como su nuevo entrenador en jefe tras la salida de Mike Tomlin después de 19 temporadas al frente de la franquicia.

McCarthy, de 62 años y nativo de Pittsburgh, llega con 18 temporadas de experiencia como head coach entre Green Bay Packers y Dallas Cowboys, incluyendo un título de Super Bowl XLV con los Packers, precisamente ante los Steelers.

We have verbally agreed for Mike McCarthy to become our next head coach. pic.twitter.com/oOqZPRm7aX — Pittsburgh Steelers (@steelers) January 24, 2026

En su carrera, McCarthy acumuló un récord sólido en temporada regular y éxitos como el campeonato con Green Bay, además de dirigir cinco años a los Cowboys con resultados mixtos.

Su contratación representa un cambio importante para Pittsburgh, que desde 1969 había tenido sólo tres head coaches y tradicionalmente priorizaba perfiles defensivos jóvenes.

La decisión ha generado división entre los aficionados y comentaristas. Muchos fanáticos han expresado descontento por elegir un coach que, pese a su experiencia, tiene fama de no avanzar profundamente en playoffs con equipos talentosos, especialmente en Dallas, y de que su estilo ofensivo no siempre rindió en momentos cruciales.

Steelers working towards deal to hire Mike McCarthy as head coach. (via @tompelissero) pic.twitter.com/BJyiTQTOWX — NFL (@NFL) January 24, 2026

La historia de McCarthy con los Packers incluye la victoria de Super Bowl contra su nuevo equipo, pero también críticas por no capitalizar el talento de quarterbacks como Aaron Rodgers en múltiples oportunidades.

En Dallas, su etapa terminó sin una extensión de contrato tras una temporada 7‑10, lo que alimenta el debate sobre si su historial es el ideal para un equipo con altas expectativas de retorno al éxito en playoffs.