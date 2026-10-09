Bucky Irving, el autor de una noche mágica para Tampa Bay

Hiram Marín

Este jueves por la noche en el estadio de los Cowboys fue el mejor momento para el resurgimiento de Bucky Irving. El corredor de los Buccaneers, que sorprendió como novato y había estado un tanto apagado, resurgió y lo hizo en grande en la contundente victoria 24-16 de Tampa Bay sobre Dallas.

Irving recorrió 165 yardas y logró un touchdown por tierra, además de uno por recepción y se convirtió en una autentica pesadilla para la defensiva de los Cowboys, que poco a poco se desmoronaron y sufrieron una noche muy oscura.

Pero de eso no tuvo culpa Bucky Irving, quien corrió a placer y le dio a su equipo una victoria que resultaba urgente, pues un 0-4 hubiera sido fatal, ¿y qué mejor que contra uno de los equipos tradicionales de la NFL y en su propio estadio?.

Fue un gran jueves para Bucky Irving, que seguramente querrá mantener sus buenas actuaciones con el fin de que los Buccaners se levanten.