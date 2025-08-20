Brian Robinson Jr., refuerzo de lujo de los 49ers

Redacción FOX Deportes

Los 49ers reforzaron su backfield a través del mercado de transferencias. Los Washington Commanders enviaron al running back Brian Robinson a San Francisco a cambio de una selección de sexta ronda del draft 2026, informaron el viernes los insiders de NFL Network Ian Rapoport, Mike Garafolo y Tom Pelissero.

Washington ha aceptado cubrir 1,25 millones de dólares adeudados al exseleccionado en tercera ronda en 2025, el último año del contrato de novato de Robinson, agregó Rapoport.

La salida de Robinson se había anticipado después de que se perdiera el segundo partido de pretemporada de Washington mientras el equipo exploraba un posible intercambio. Solo unos días después, los Commanders encontraron un socio dispuesto en los 49ers, un equipo que podría beneficiarse de un corredor fuerte en su backfield detrás de la superestrella Christian McCaffrey.

El camino de Robinson en la NFL comenzó con una experiencia traumática justo antes del inicio de su temporada de novato. El egresado de Alabama fue víctima de un robo armado en Washington, D.C., sufriendo dos heridas de bala en la rodilla y el glúteo. Afortunadamente, Robinson evitó lesiones que pusieran en riesgo su vida y regresó al campo un mes después, debutando en la Semana 5 de la temporada 2022.

Brian Robinson Jr. con 207 toques la temporada pasada:



958 YDS

68.5 YPG

8 TD



Ahora, un complemento para CMC.

Desde entonces, ha acumulado 2,329 yardas por tierra y 15 touchdowns en tres temporadas, pero parecía haber perdido protagonismo este verano, lo que llevó al intercambio del viernes. Ahora tendrá un cambio de escenario y una nueva oportunidad en la ofensiva orientada a la carrera de Kyle Shanahan, un esquema que en años anteriores ha producido numerosas sorpresas inesperadas y le ofrece a Robinson tanto la posibilidad de relevar a McCaffrey como de aprovechar situaciones de anotación cerca de la zona de gol.

Mientras tanto, Washington completa su segundo intercambio con San Francisco en 2025. A principios de año, los 49ers enviaron al receptor veterano Deebo Samuel a la capital del país a cambio de una selección de quinta ronda del draft 2025, que San Francisco utilizó en el running back Jordan James de Oregon.