El sueño continúa: Isaac Alarcón jugó con los 49ers

Hiram Marín

Después de haber sido suspendido por violación a la política de sustancias prohibidas y aún así, ser incluído en la pretemporada por parte de los San Francisco 49ers, Isaac Alarcón logró redimirse y participó en el primer juego del conjunto gambusino ante los Denver Broncos.

El mexicano, quien portó el número 67, participó en un total de 29 jugadas, el coordinador ofensivo Klay Kubiak y el coach asistente y de linea ofensiva Chris Foerster lo tomaron en cuenta para cuidar a Mac Jones y Carter Bradley.

Alarcón ya tiene experiencia en partidos de pretemporada, entró a jugar en años pasados con los Dallas Cowboys al igual que la temporada pasada con los 49ers, aunque no logró integrarse al roster.

Ese precisamente es el reto para el linero mexicano originario de Monterrey, Nuevo León: ser tomado en cuenta para el roster final de 53 jugadores o bien quedarse en el practice squad.