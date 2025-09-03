Bill Belichick tendrá su propia estatua junto a Tom Brady

Redacción FOX Deportes

Robert Kraft, dueño de los New England Patriots de la NFL, confirmó este miércoles que su equipo erigirá una estatua de Bill Belichick, quien los llevó a ganar seis Super Bowl junto a la recién desvelada de Tom Brady.

"Es el mejor entrenador de todos los tiempos, así que cuando Bill termine su carrera como entrenador esperamos con ansias sentarnos con él y encargar una estatua para que esté junto a la de Tommy", afirmó el dueño de los 'Pats'.

Belichick es el entrenador que más anillos de campeón de la NFL ha logrado en la historia gracias a los triunfos en los Super Bowl XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI y LIII, con los que convirtió a los Patriots, junto a los Steelers, también con seis títulos, en los más ganadores del trofeo Lombardi.

La estatua, según Kraft, se ubicará en la explanada del Gillette Stadium, hogar de su equipo, junto a la de Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia de la NFL, quien como 'quarterback' y bajo la dirección de Belichick llenó las vitrinas de los Patriots con seis trofeos de campeón de la NFL.

El pasado 8 de agosto, los Patriots desvelaron una estatua de 5.2 metros de altura con la imagen de Tom Brady en una emotiva ceremonia; ahora será el turno de forjar la del 'Coach'.