Hiram Marín
Andrés Guardado se puso el jersey de los 49ers
El 'Principito' anunció el pick 139 de cuarta ronda en el Draft para San Francisco
El cornerback de la Universidad de Washington, Ephesians Prysock es nuevo jugador de San Francisco
Desde el renovado vestidor del Estadio Azteca (ahora conocido como Estadio Banorte), los San Francisco 49ers anunciaron el pick 139 correspondiente a la cuarta ronda del draft por conducto del ex seleccionado de futbol mexicano Andrés Guardado.
'El Principito', acompañado por el integrante de practice squad de los 49ers, el mexicano Alfredo Gutiérrez, anunció que Ephesians Prysock, cornerback de la Universidad de Washington, fue el elegido por los gambusinos.
Ataviado con un jersey de los Niners y su característico número 18, Guardado, también acompañado por 'Kin', dio a conocer al nuevo defensivo de los 5 veces campeones del Super Bowl.
