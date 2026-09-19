Alarma en los Rams: Puka Nacua, en duda para el MNF

Redacción FOX Deportes

El receptor estrella de Los Angeles Rams, Puka Nacua, encendió las alarmas del equipo tras ser catalogado como en duda para el compromiso de Monday Night Football.

La estelar figura ofensiva sufrió molestias físicas en el área de la ingle luego de los entrenamientos previos al encuentro. Su presencia en el terreno de juego contra los New York Giants permanece completamente en el aire a pocas horas del partido.

Analyzing Puka Nacua's film and the unique skill set he brings to an offense — New York Giants (@Giants) September 19, 2026

El entrenador en jefe, Sean McVay, confirmó que el jugador optó por no participar en las prácticas recientes como medida de precaución. McVay señaló que Nacua sintió rigidez muscular que le impedía desplegar su velocidad máxima. Además, la organización aclaró que este malestar es independiente de los problemas físicos sufridos durante la pretemporada.

La posible ausencia de Puka Nacua representa un golpe significativo para el esquema ofensivo del equipo californiano. El receptor fue una pieza fundamental durante el primer juego del torneo frente a San Francisco. Sin su capacidad para generar yardas tras el pase, la carga sobre el resto de los receptores aumentará.

El cuerpo médico del conjunto angelino evaluará la progresión del jugador justo antes del inicio del espectáculo. Los aficionados esperan una evolución favorable que le permita vestirse y salir a la cancha. Por ahora, los Rams deberán preparar distintas alternativas tácticas en caso de no contar con él.