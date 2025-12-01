Aaron Rodgers criticó duramente a sus receptores

Redacción FOX Deportes

Aaron Rodgers salió brevemente del juego durante la derrota de los Pittsburgh Steelers por 26-7 ante los Buffalo Bills debido a un golpe en la nariz, pero al final del partido parecía mucho más molesto con sus receptores que con la propia lesión.

El quarterback de los Steelers señaló directamente al grupo de receptores abiertos cuando le preguntaron cómo podían sincronizarse mejor, insinuando que al menos uno de ellos se saltó una sesión de video.

“Cuando hay sesiones de video, todos tienen que presentarse, y cuando cambio una ruta en la línea, haces la ruta correcta”, dijo Rodgers a los medios. “Cada semana tenemos nuestras juntas. También tenemos otras oportunidades fuera de las instalaciones y espero ver a todos los muchachos ahí”.

Aaron Rodgers left the game after taking a big hit from Joey Bosa 😬



pic.twitter.com/Z0Pd1c5Gsx

Rodgers no mencionó qué jugador o jugadores habrían dejado de asistir. Pero está claro que algo debe cambiar en el ataque aéreo de Pittsburgh. El domingo apenas completó 10 de 21 pases para 117 yardas, jugando además con una férula en la muñeca izquierda fracturada dos semanas antes.

La lesión en la nariz ocurrió cuando le arrancaron el balón en el primer snap de la segunda mitad. Se perdió la siguiente serie ofensiva, que terminó con una intercepción de Mason Rudolph.

Cuando Rodgers volvió al campo tarde en el tercer cuarto, los Steelers ya perdían 16-7. Y la ofensiva siguió atorada: tres y fuera en su primera serie de regreso y luego un turnover on downs en la última que jugó.

Con solo siete puntos anotados, el público de Pittsburgh no tardó en mostrar su molestia, incluso con algunos cánticos pidiendo la salida del coach Mike Tomlin. Rodgers entendió la frustración.

“Lo entiendo perfectamente”, dijo. “Me han abucheado antes, incluso en Green Bay. Lo del domingo fue una actuación que merece abucheos”.

“Sí, no estamos a la altura del estándar”, agregó el receptor Calvin Austin. “Este equipo tiene un estándar y los aficionados esperan ciertas cosas cuando salimos al campo. Es nuestra responsabilidad cumplir. Es simple. La gente viene a apoyarnos, pero no les estamos dando motivos para hacerlo”.