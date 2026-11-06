A temblar ofensivas... Myles Garrett ya está de regreso

Redacción FOX Deportes

Por fin llegan noticias alentadoras sobre el parte médico de los Rams esta temporada. La franquicia angelina reactivó al pass rusher Myles Garrett de la lista de reservas lesionados. El vigente Jugador Defensivo del Año volverá a la alineación titular este domingo contra Washington. Será su primera aparición en los emparrillados desde que cayó lesionado en la semana inaugural.

El estelar defensivo llega sin ninguna designación médica que limite su participación este fin de semana. El entrenador en jefe Sean McVay confirmó a la prensa que espera verlo jugar sin contratiempos. Garrett expresó su enorme entusiasmo por saltar de nuevo al terreno con sus compañeros de equipo. Su gran prioridad ahora es generar impacto inmediato y reintegrarse a la dinámica competitiva del grupo.

Myles Garrett está casi recuperado y podría volver pronto El head coach de Los Angeles Rams dio la noticia del inminente regreso del defensivo

La llegada de Garrett fue el bombazo del verano tras su sonado traspaso desde los Browns. Sin embargo, los problemas físicos le impidieron mostrar su dominio habitual en la temporada regular.

En el debut frente a los 49ers presionó 5 veces al quarterback Brock Purdy, pero no sumó capturas antes de lesionarse. Tras aquel amargo tropiezo, el cinco veces All-Pro debió someterse a una cirugía en la rodilla.

Rams DE Myles Garrett (knee) expected to play vs. Commanders, barring any setbacks, per HC Sean McVay. pic.twitter.com/YbJ1ww5Ijz — NFL (@NFL) November 6, 2026

El jugador debió perderse siete encuentros consecutivos mientras avanzaba en su largo proceso de rehabilitación. Durante los últimos días entrenó de forma limitada dos veces y descansó por precaución el viernes.

El cuerpo médico evaluó positivamente su progreso y le dio luz verde definitiva para competir. Ahora el retorno es oficial y la temible defensiva de Los Angeles recupera a su mayor referente.