A lo que sigue: así se va a jugar la Serie Divisional

Una vez que los Dallas Cowboys derrotaron a los Tampa Buccanneers en el último juego del Super Wild Card Weekend, la NFL dio a conocer los horarios y fechas en los que se disputará la Serie Divisional.

Sabado 21 y domingo 22 de enero serán las fechas en las que los ocho equipos restantes decidan quiénes serán los finalistas de cada conferencia y veremos en acción a los equipos que descansaron en la semana 1.

De esa manera quedaron definidos los enfrentamientos:

Sábado 21 de enero

Jacksonville Jaguars vs. Kansas City Chiefs

Arrowhead Stadium

4:30 PM ET/ 1:30 PM PT

New York Giants vs. Philadelphia Eagles

Lincoln Financial Field

8:15 PM ET/ 6:15 PM PT

Domingo 22 de enero

Cincinnati Bengals vs. Buffalo Bills

Highmark Stadium

3:00 PM ET/ 1:00 PM PT

Dallas Cowboys vs. San Francisco 49ers

Levi's Stadium

6:30 PM ET/ 4:30 PM PT