Michigan sufrió, pero es campeón nacional colegial de basquetbol

Hiram Marín

La final nacional del basquetbol colegial 2026 coronó a los Michigan Wolverines, que vencieron 69-63 a los UConn Huskies en el Lucas Oil Stadium de Indianapolis.

Fue un duelo físico, de ritmo controlado y posesiones largas, donde la ejecución en el cierre inclinó la balanza. Michigan encontró respuestas en los momentos clave.

MICHIGAN WINS THE 2026 NATIONAL CHAMPIONSHIP 🏆



THE WOLVERINES HAVE FINALLY RETURNED TO THE TOP OF COLLEGE BASKETBALL 〽️ #MarchMadness pic.twitter.com/BONvevdjNL — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 7, 2026

El motor ofensivo de los Wolverines fue Elliot Cadeau, quien lideró con 15 puntos y marcó el ritmo del juego. En la pintura, Morez Johnson Jr. impuso condiciones con 12 puntos y 9 rebotes, mientras Aday Mara aportó presencia defensiva y puntos oportunos cerca del aro.

Por UConn, Alex Karaban fue el más constante con 12 puntos y 8 rebotes, intentando mantener a su equipo en la pelea. Tarris Reed Jr. dominó los tableros con 13 rebotes y sumó 9 puntos, mientras Braylon Mullins agregó 11 unidades, aunque sin la eficiencia necesaria en el cierre.

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En los minutos finales, Michigan sostuvo la ventaja desde la línea de tiros libres, con una ejecución casi perfecta que terminó por asegurar el triunfo. UConn recortó distancias, pero no logró completar la remontada. El 69-63 selló un campeonato construido desde la defensa, el orden y la sangre fría en el momento decisivo.