Mariana Valenzuela, una gran esperanza del basquetbol mexicano

Hiram Marín

En su natal Mazatlán, Sinaloa, Mariana Valenzuela comenzó a jugar basquetbol a la temprana edad de 6 años. Su estatura y habilidad con el balón destacaban del resto y eso la llevó a un rápido crecimiento.

Actualmente juega con las Pirates de la Universidad Setton Hall, con sede en Nueva Jersey, equipo del que es una de las líderes en puntos y rebotes, además de contar con un triple consistente.

Valenzuela juega como forward y mide 1.88 m, lo que le permite impactar tanto en la pintura como en tiros exteriores.

Esta versatilidad se refleja en sus estadísticas actuales de la temporada 2025‑26: aproximadamente 13.2 puntos, 7.5 rebotes y 0.9 asistencias por partido, con un porcentaje de tiro cercano al 52 %, lo que la coloca como una de las líderes de Seton Hall.

Además de su carrera universitaria, Mariana ha sido parte de la selección mexicana mayor, destacando en competencias como el COCABA Championship 2025 y otras en las que ha mostrado su capacidad para competir a nivel internacional.

Su talento la ubica entre las cuatro mexicanas que juegan actualmente en la NCAA División I, junto a Gabriela Jáquez, Morelia Chávez y Aixchel Hernández, por lo que consolida su lugar en el basquetbol femenino mexicano.

Por su trayectoria y proyección, Valenzuela es considerada una de las candidatas fuertes para ingresar a la WNBA, por lo que elegible para el draft de 2026.

Su popularidad también ha crecido en redes sociales, donde TikTok ha funcionado como vitrina para que nuevos aficionados descubran su talento, lo que sin duda amplía su alcance más allá de la cancha y lo que la convierte en un referente del básquetbol mexicano en formación profesional.