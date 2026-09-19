Los UCLA Bruins siguen con paso perfecto

Hiram Marín

Los UCLA Bruins hicieron pesar su localía en el histórico Rose Bowl de Pasadena para imponerse por marcador de 22-14 ante los Illinois Fighting Illini, resultado con el que mantienen su paso perfecto en la temporada de futbol americano colegial.

Desde el arranque del encuentro, el conjunto californiano mostró mayor contundencia en momentos clave frente a un rival que batalló para capitalizar sus series ofensivas.

El ataque aéreo local fue comandado con gran precisión por el quarterback Ty Dieffenbach, quien finalizó la jornada con 232 yardas por pase y dos envíos a las diagonales. Su principal socio en el emparrillado fue el receptor abierto Aidan Mizell, quien firmó una actuación sobresaliente al atrapar seis pases para acumular 176 yardas y una anotación determinante.

Por su parte, la defensiva de los Bruins cumplió con una labor hermética al frenar los intentos de reacción de Illinois y provocarle tres intercepciones que cortaron el ritmo de la visita. A esta solidez se sumó la efectividad del pateador Mateen Bhaghani, quien conectó dos goles de campo sin falla, incluido uno de 37 yardas, para asegurar la diferencia en el marcador.

Con esta victoria en casa, UCLA extiende su marca invicta a 10-0 y se consolida en la cima de la conferencia de cara al cierre del calendario regular. En contraste, los Fighting Illini caen a un registro de 6-3 tras dejar escapar oportunidades valiosas en territorio enemigo y sufrir el castigo de las entregas de balón.