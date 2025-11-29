Los Huskies fueron dominantes e impusieron condiciones sobre los Longhorns

Redacción FOX Deportes

En un intenso duelo, los UConn Huskies se impusieron 71-63 a los Texas Longhorns en Hartford.

Connecticut tomó el control del partido desde el primer periodo y supo administrar la ventaja a lo largo del encuentro. Texas intentó reaccionar en la segunda mitad, pero nunca logró empatar el marcador. El ritmo defensivo fue clave para el triunfo local.

UConn marcó diferencia con una ofensiva balanceada y una defensa constante que obligó a errores en momentos clave. El equipo supo ejecutar en media cancha y mantener la calma en los minutos finales.

A pesar de algunos lapsos de desconcentración, los Huskies conservaron la ventaja. La localía también jugó un papel importante en el desarrollo del juego.

Los Longhorns mostraron competitividad y ajustes defensivos tras el descanso, lo que les permitió mantenerse cerca en el marcador. Sin embargo, las pérdidas de balón y la falta de efectividad en tiros clave frenaron cualquier intento serio de remontada.

Texas peleó cada posesión, pero no encontró continuidad ofensiva. El esfuerzo no fue suficiente ante un rival sólido.

Con el resultado, UConn mejoró su marca a 10-1 en la temporada y cerró con buen paso su calendario fuera de conferencia.

Texas cayó a 7-4, acumulando experiencia de cara a la competencia de conferencia. El partido dejó buenas sensaciones para ambos programas. Fue un duelo intenso entre dos equipos de alto perfil.