Ohio State levantó la cara y por fin derrotó a Michigan

Redacción FOX Deportes

Ohio State llegó a Ann Arbor con su invicto y con una pesada losa: cuatro temporadas sin vencer a Michigan y en esta ocasión pudo vencer 27-9 a sus grandes rivales.

El arranque fue cerrado, de cautela absoluta, con ambos equipos intercambiando goles de campo mientras medían el ritmo del rival. Pero poco a poco los Buckeyes comenzaron a imponer un control más claro sobre las series ofensivas.

La noche cambió en el segundo cuarto. Ohio State hiló una serie de 63 yardas para romper el cero en las diagonales y, antes del descanso, volvió a golpear con otro touchdown tras un avance largo y metódico. Michigan solo respondió con un gol de campo y se marchó al vestidor 17-9 abajo, sin encontrar aún la forma de sacudirse la presión visitante.

En el tercer cuarto, Ohio State confirmó su dominio con un tercer touchdown que estiró la ventaja a 24-9. La defensa de los Buckeyes cerró líneas, negó espacios y obligó a Michigan a vivir a contrapié. Cada posesión se convirtió en un ejercicio cuesta arriba para los Wolverines, mientras el reloj empezaba a complicar cualquier intento de remontada.

El cuarto final solo añadió un gol de campo para sellar el 27-9. Ohio State manejó el cierre con temple, sin arriesgar de más y sin ceder terreno.

La victoria rompe al fin la racha de cuatro temporadas sin imponerse en “The Game” y los lanza con fuerza rumbo al Big Ten Championship, con la convicción de haber recuperado un lugar que se les había negado en años recientes.