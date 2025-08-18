Los Fighting Irish de Notre Dame cambiarán de logo

Redacción FOX Deportes

Los equipos de futbol americano están constantemente lanzando nuevos jerseys y cascos. Bueno, ahora también están lanzando nuevos logos.

Notre Dame presentó un nuevo logo para la temporada 2025 de futbol americano colegial este jueves por la mañana, el cual muestra a su tradicional mascota, un duende irlandés de los llamados 'Leprechaun' cargando un balón.

El 'Leprechaun' en posición de pelea ha sido tradicionalmente la mascota de Notre Dame desde la década de 1960, mientras que la sigla dorada "ND" ha sido el acrónimo tradic ional.

Por supuesto, un 'Leprechaun' en posición de combate ha sido desde hace mucho tiempo la mascota de la escuela. Este nuevo logo es específico para el programa de futbol americano pero la institución declaró que planea lanzar marcas específicas para todos sus deportes representativoss.

Los Fighting Irish vienen de una campaña 14-2, destacada por haber llegado al duelo por el Campeonato Nacional y haber disputado los playoffs por primera vez en cuatro años.

El No. 6 Notre Dame abrirá la temporada 2025 con un par de duelos contra equipos rankeados: en la Semana 1 de visitante ante el No. 10 Miami (FL), y en la Semana 2 como local contra el No. 19 Texas A&M. Esta semana nombraron al novato CJ Carr como su quarterback titular.

El Fighting Irish están entrando en su cuarta temporada completa con el head coach Marcus Freeman (él dirigió el último partido de la temporada 2021).