La NCAA castigó a los Wolverines de Michigan por robo de señales

Redacción FOX Deportes

Los Wolverines de Michigan han llegado a un acuerdo. La NCAA reveló sus hallazgos y sanciones para Michigan en relación con una investigación por robo de señales en 2023.

Entre los sancionados se encuentran el ex entrenador Jim Harbaugh (ahora, la actual entrenadora Sherrone Moore, el exanalista de Michigan Connor Stalions y el exdirector de personal de jugadores Denard Robinson.

Sanción para Harbaugh: Orden de justificación de 10 años, que le prohíbe realizar cualquier "actividad deportiva en la NCAA" durante el período de justificación que comienza el 7 de agosto de 2028.

Sanción para Moore: Orden de justificación de dos años y suspensión de un partido para la temporada de futbol americano universitario de 2026 (Moore ya había sido suspendido dos partidos por Michigan para la temporada 2025).

Castigo de Stalions: Orden de ocho años de duración, que le prohíbe realizar cualquier actividad deportiva durante dicho período. Castigo de Robinson: Orden de tres años de duración, que le prohíbe realizar cualquier actividad deportiva durante dicho período.

Según el informe de la NCAA, los cuatro individuos mencionados están clasificados como reincidentes, ya que incumplieron repetidamente con la investigación. También se les declaró culpables de destruir material relevante para proporcionar información falsa y engañosa durante las entrevistas.

Por otra parte, las partes involucradas recibieron cuatro años de libertad condicional, una multa de 50.000 dólares, una reducción del 25 % en las visitas de los oficiales de futbol americano para la temporada 2025 y una prohibición de 14 semanas para las comunicaciones de reclutamiento en su programa de futbol americano durante el período de libertad condicional. Se espera que Michigan reciba una multa de más de 20 millones de dólares.