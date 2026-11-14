Redacción FOX Deportes

Los Ohio State Buckeyes firmaron una paliza histórica al aplastar 45-0 a los Michigan Wolverines, concretando la mayor blanqueada y el margen de victoria más amplio en toda la historia de la rivalidad conocida como ‘The Game’.

Tras un conato de bronca en la patada inicial, el corredor Bo Jackson tomó el control absoluto del ataque local con 170 yardas terrestres en 24 acarreos y tres touchdowns por tierra, incluida una escapada de 29 yardas, además de sumar 69 yardas en tres recepciones.

Por la vía aérea, el quarterback Luke Fahey comandó una ofensiva imparable que acumuló 484 yardas totales sin pérdidas de balón al lanzar para 253 yardas y tres pases de anotación sin intercepciones.

Todos sus envíos a las diagonales fueron capitalizados por el receptor abierto Jeremiah Smith, quien brilló con ocho recepciones para 90 yardas y tres touchdowns, mientras que el pateador Connor Hawkins aportó nueve puntos producto de un gol de campo de 32 yardas y seis puntos extra perfectos.

En el otro lado del emparrillado, la defensiva de los Buckeyes asfixió por completo a Michigan al limitarlo a apenas 150 yardas ofensivas totales y siete primeros y diez en todo el encuentro.

¡ENCIENDE EL JUEGO! ?? Los Buckeyes golpean primer, Bo Jackson llega a la zona de anotación y Ohio State toma la ventaja ante Michigan. #CFBenFOX pic.twitter.com/EOIK3VvMbz — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 28, 2026

El quarterback visitante Bryce Underwood sufrió una tarde de pesadilla con apenas 86 yardas por aire, sin pases de TD y una intercepción a manos de Jaylen McClain, además de ser capturado en tres ocasiones —dos de ellas por Khary Wilder y una por el linebacker Eli Lee—, mientras que el corredor Savion Hiter apenas pudo avanzar 52 yardas en 20 intentos.

Con este triunfo categórico en la edición 122 del clásico, Ohio State hila victorias consecutivas ante su acérrimo rival por primera vez desde 2019 y mejora su récord de la temporada a 8-4.

Los Wolverines por su parte caen a una marca de 6-6 y sufren su primera blanqueada en la serie desde 1962, lo que deja al entrenador en jefe Kyle Whittingham como el primero en la historia del programa en perder sus tres duelos de rivalidad (Michigan State, Notre Dame y Ohio State), en su campaña debut.