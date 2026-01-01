Arch Manning, el legado está en buenas manos

Hiram Marín

Arch Manning completó una sólida primera temporada como quarterback titular de los Texas Longhorns, asumiendo por primera vez el control total de la ofensiva del equipo naranja.

Su impacto se notó tanto en el juego aéreo como en su capacidad para moverse fuera de la bolsa de protección. Texas mantuvo un nivel competitivo constante con él al mando. Para un quarterback en su primer año como titular, el salto fue evidente.

A lo largo de la temporada, el hijo de Cooper Manning (el hermano de Eli y Peyton que no llegó a la NFL), mostró progreso en lectura defensiva, toma de decisiones y manejo del ritmo del partido.

Tuvo actuaciones destacadas en juegos de alta exigencia y respondió bien a la presión mediática que rodea su apellido. Más allá de la producción, su liderazgo dentro del campo fue uno de los aspectos más valorados. El staff de coacheo confió en él como eje del ataque.

Las comparaciones con su familia son inevitables, pero también ayudan a contextualizar su proceso. Su abuelo Archie Manning fue quarterback titular en Ole Miss y construyó su carrera desde la consistencia.

Sus tíos Peyton Manning con Tennessee y Eli , también con Ole Miss, igualmente pasaron por un desarrollo universitario completo antes de llegar a la NFL. En los tres casos, la experiencia colegial fue clave en su formación.

Arch todavía no es elegible para el Draft de la NFL y le restan temporadas importantes en el futbol americano colegial. Esta primera experiencia como titular representa un paso fundamental en su camino.

Dependiendo de su evolución, su proyección podría acelerarse, aunque la familia Manning históricamente ha priorizado la preparación sobre la prisa. El proceso sigue abierto.

El legado de los Manning parece estar en buenas manos. Arch ha demostrado que puede sostener el peso del apellido con juego, madurez y crecimiento constante.

Su primera temporada como quarterback titular dejó señales claras de que el proyecto va por buen camino. Aún falta recorrido, pero el futuro vuelve a apuntar alto para la familia.