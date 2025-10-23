¿Y ahora, quién entrenará a los Portland Blazers?

EFE

El brasileño Tiago Splitter entrenará a los Portland Trail Blazers en calidad de técnico interino, después del arresto del entrenador jefe, Chauncey Billups, por un escándalo de partidas de póquer organizadas por la mafia.



Splitter, de 40 años y exjugador del Baskonia en la liga española, se convertirá en el primer brasileño en dirigir a una franquicia de la NBA, según adelanta la cadena ESPN.



La NBA informó en un comunicado oficial que toma con "máxima seriedad" lo ocurrido y alejó de forma inmediata tanto a Billups como a Terry Rozier, jugador de los Miami Heat, también involucrado en el escándalo.



Las autoridades estadounidenses anunciaron este jueves el arresto de 37 personas, entre ellas dos figuras de la NBA, Terry Rozier y Chauncey Billups, en dos investigaciones separadas relacionadas con apuestas ilegales y partidas de póquer organizadas por la mafia, respectivamente.



En el caso de las partidas ilegales de póquer en las que está implicado Billups, en la actualidad entrenador de los Portland Trail Blazers de la NBA, se utilizaron tecnologías sofisticadas: desde mesas con rayos X para leer las cartas, gafas especiales, lectores de chips y máquinas manipuladas para distribuir cartas a determinados jugadores.

El director del FBI, Kash Patel, anunció los arrestos en una conferencia de prensa en la que afirmó que las operaciones de juego ilegal y para amañar los resultados han durado varios años.



"El fraude es alucinante", dijo Patel, quien describió una amplia panoplia de delitos: estafa informática, extorsión, robo con intimidación y juego y apuestas ilegales.



Patel también vinculó el fraude con algunas de los principales grupos mafiosos del país.



"No solo hemos desmantelado el fraude que estos delincuentes cometieron en el gran escenario de la NBA, sino que también pusimos en marcha y ejecutamos un proceso judicial contra la Cosa Nostra para incluir las familias delictivas Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese", explicó.