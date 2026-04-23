Victor Wembanyama tiene a los Spurs en una angustiosa espera

Hiram Marín

La serie entre los San Antonio Spurs y los Portland Trail Blazers se sacudió tras la conmoción cerebral de Victor Wembanyama, sufrida en el Juego 2.

El poste francés cayó de frente contra la duela tras una jugada en la pintura y quedó visiblemente desorientado. El partido se detuvo de inmediato y el cuerpo médico ingresó para atenderlo. Minutos después, el equipo confirmó su salida definitiva bajo protocolo.

Victor Wembanyama (concussion protocol) is OUT for the remainder of the game after hitting his head on the court. pic.twitter.com/qP8tAf6osN — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) April 22, 2026

Wembanyama fue colocado en el protocolo de conmoción de la NBA, lo que implica una evaluación médica estricta y progresiva. No puede volver a la actividad hasta superar pruebas neurológicas y físicas sin presentar síntomas. Existe además un periodo mínimo sin competencia antes de iniciar su retorno. Todo el proceso depende exclusivamente del alta de los especialistas.

De cara al Juego 3 de este viernes 24 de abril en Portland, el estatus del francés es oficialmente “en duda”. El hecho de que haya viajado con el equipo sugiere cierta mejoría, pero no garantiza su participación. El staff de coacheo evitó confirmar su disponibilidad y dejó la decisión en manos del protocolo. Reportes cercanos indican que su presencia luce poco probable, aunque no está descartada.

La serie llega empatada 1-1 y la posible ausencia de Wembanyama cambia el panorama competitivo. El francés había brillado en su debut en playoffs con 35 puntos, pero solo jugó 12 minutos en el segundo duelo antes de salir lesionado. Su impacto en defensa, rebote y presencia interior es clave para San Antonio. Sin él, el equipo deberá ajustar su rotación en un momento crítico.