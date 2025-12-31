Termina la era de Trae Young con los Hawks y ya es de los Wizards

Redacción FOX Deportes

Atlanta pone fin a una era con Trae Young. Los Hawks traspasaron a su base franquicia, cuatro veces All-Star, a los Washington Wizards en un movimiento que marca el cierre de su etapa como rostro del equipo.

Young fue el eje ofensivo de Atlanta durante más de siete temporadas y uno de los jugadores más productivos de la liga en ese lapso. La decisión se dio tras meses de especulación sobre el rumbo deportivo de la franquicia. El movimiento simboliza un cambio profundo en la dirección del proyecto.

BREAKING: TRAE YOUNG HAS BEEN TRADED TO THE WIZARDS, per @ShamsCharania 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/Q5WcZyJJpM — Bleacher Report (@BleacherReport) January 8, 2026

En cuanto a los términos del intercambio: Atlanta recibió a CJ McCollum y Corey Kispert como parte del traspaso, sin incluir selecciones de draft. McCollum aporta experiencia, liderazgo y anotación inmediata, mientras que Kispert suma tiro exterior y juventud al perímetro.

Además del intercambio de jugadores, los Hawks lograron flexibilidad financiera importante. El movimiento los colocó por debajo del impuesto de lujo.

La temporada de Atlanta había sido irregular y el equipo mostró mejores resultados en partidos sin Young.

El base venía arrastrando problemas físicos que limitaron su participación en el calendario. La gerencia optó por redistribuir responsabilidades ofensivas y apostar por un núcleo más balanceado.

Trae Young gets his wish and joins the Washington Wizards 👀🪄🔄



Boogie Cousins says the point guard was never truly set up for success in Atlanta… pic.twitter.com/IfyXC1jARM — Run It Back (@RunItBackFDTV) January 8, 2026

Con la salida de Young, jugadores jóvenes como Jalen Johnson, Dyson Daniels y Onyeka Okongwu ganan protagonismo, además de que ganarán en liderazgo con un veterano como McCollum.

Los Wizards adquieren a un generador ofensivo élite para encabezar su proceso de reconstrucción.

Young llega como base titular y principal referencia anotadora de un equipo con carencias ofensivas. Su llegada también representa un golpe mediático para la franquicia capitalina. Washington apuesta a que su talento acelere el desarrollo competitivo del plantel.